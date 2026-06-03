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الأردن.. طعن شاب عشريني في الكورة.. وإصابته توصف بالخطيرة

  • 03 حزيران 2026
  • 11:39
الأردن طعن شاب عشريني في الكورة وإصابته توصف بالخطيرة

خبرني - أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه للاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة دير أبي سعيد التابعة للواء الكورة غرب محافظة إربد.

وبحسب معلومات من مصادر طبية، جرى نقل المصاب إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي لتلقي العلاج، حيث أظهرت الفحوصات تعرضه لعدة إصابات ناتجة عن الطعن في مناطق متفرقة من جسمه.

وأشارت المصادر إلى أن وضعه الصحي حرج، ما استدعى إدخاله إلى أقسام العناية الطبية اللازمة لمتابعة حالته وتقديم الرعاية المطلوبة.

من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها فور ورود البلاغ، إذ حضرت إلى الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الحادثة وكشف ملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب بها.

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