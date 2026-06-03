كلية تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية تستضيف خبيرين في هندسة البرمجيات لتعزيز معرفة طلبتها

خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الجانب التطبيقي وربط المساقات الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، استضافت كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة كلٌ من: المهندس مجاهد ابو عبدة مدير ضمان الجودة في منصة (Jo Academy) والمصمّمة براءة حرب خبيرة تصميم المنتجات الرقمية وتجربة المستخدم في شركة (Washmen) من الامارات العربية المتحدة، وذلك ضمن محاضرتين علميتين متخصصتين لطلبة الكلية وبإشراف الدكتور مروان السيد عضو هيئة التدريس في قسم هندسة البرمجيات في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية.

وقد قدّم المهندس أبو عبده عرضاً شاملاً ومتكاملاً حول عملية فحص البرمجيات وضمان جودتها، استعرض خلاله أبرز التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع ودوره المحوري في إنتاج برمجيات عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة، متناولاً أحدث الابتكارات والحلول التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب استعراض الفرص المهنية الواعدة التي يتيحها أمام الطلبة والخريجين، مما يسهم في تعزيز وعيهم وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة بكفاءة واحترافية، وقد أتاح اللقاء لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات فرصة التفاعل المباشر وطرح أسئلتهم ومداخلاتهم، الأمر الذي أسهم في تعميق فهمهم للتطبيقات العملية وربط معارفهم الأكاديمية بالواقع العملي، فيما قدّمت المهندسة حرب عرضاً تناولت فيه مختلف مراحل تصميم واجهات المستخدم وتجربة المستخدم والعلاقة التكاملية بينهما، مع تسليط الضور على أبرز التطورات البحثية في هذا المجال، مؤكدة أهمية تصميم واجهات المستخدم بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين وانعكاس ذلك على تحسين تجربتهم مع المنتجات البرمجية المختلفة، كما استعرضت الفرص المهنية التي يتيحها هذا التخصص للطلبة والخريجين، وما يتطلبه من مهارات وخبرات تعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل بكفاءة واقتدار، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وأثره في إعادة تشكيل عمليات التصميم، وفي ختام اللقاء أُتيحت الفرصة للطلبة لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم حيث جرى التفاعل معها والإجابة عنها، مما أسهم في إثراء معارفهم وتعميق فهمهم وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أن الكلية تحرص باستمرار على استضافة الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات التقنية، مما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة وربطهم بأحدث التطورات المهنية والتقنية في مجالات هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن هذه اللقاءات النوعية تُشكل فرصة مهمة لتمكين الطلبة من اكتساب الخبرات العملية والاطلاع على متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، بما يعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على المنافسة والابتكار في المجالات التقنية الحديثة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على تمكين طلبتها في مواكبة اهم التطورات العملية المتسارعة، وتنمية مهاراتهم في المجالات الحديثة ذات الصلة بهندسة البرمجيات، حيث شجّع كلا المحاضرين الطلبة على الحصول على الشهادات المهنية ذات الصلة بفحص البرمجيات وتصميم واجهات وتجربة المستخدم مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية ورفع قدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وإكسابهم المعارف التطبيقية التي تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.