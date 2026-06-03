نادي اللغة الإنجليزية في جامعة عمان العربية ينظم مسابقة أفضل عرض تقديمي

خبرني - انطلاقًا من حرص جامعة عمان العربية على تنمية مهارات الطلبة الأكاديمية والشخصية، نظم نادي اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، مسابقة "أفضل عرض تقديمي"، بمشاركة واسعة من طلبة مختلف كليات الجامعة، وشهدت المسابقة مشاركة (12) طالبًا وطالبة من قسم اللغة الإنجليزية والترجمة في كلية الآداب والعلوم، إلى جانب طلبة من كليات تكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والأعمال، وعدد من الكليات الأخرى، في أجواء أكاديمية تفاعلية عكست روح الإبداع والتميز بين الطلبة.

وهدفت المسابقة إلى تطوير مهارات الطلبة في التحدث أمام الجمهور، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وصقل قدراتهم في إعداد وتقديم العروض التقديمية باللغة الإنجليزية باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعّال والإقناع لديهم، وتشجيعهم على طرح موضوعات متنوعة تلامس قضايا المجتمع واهتماماته، إلى جانب إعدادهم لسوق العمل من خلال تعزيز مهارات البحث والتحليل وتنظيم الأفكار وعرضها بصورة أكاديمية احترافية، وقد اتسمت فعاليات المسابقة بالحماس والتفاعل، حيث قدّم المشاركون عروضًا متميزة عكست مستوى متقدمًا من المهارات اللغوية والتقديمية، مع توظيف وسائل عرض حديثة وأساليب إبداعية في إيصال الأفكار بوضوح وجاذبية، وتنوعت الموضوعات بين القضايا المجتمعية والثقافية والتنموية والتكنولوجية، ما أضفى على الفعالية طابعًا معرفيًا ثريًا، وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلبة، مؤكدة قدرتهم على الإلقاء والتواصل والتفكير النقدي، إلى جانب الثقة بالنفس والطرح الأكاديمي الاحترافي، وتكونت اللجنة من الدكتورة رائدة عماري رئيسًا، والدكتور أحمد طوالبة عضوًا، والأستاذة سلام درويش عضوًا ومقررًا، وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالب محمد البدوي بالمركز الأول، والطالبة حلا عودة بالمركز الثاني، والطالبة هلا قطيط بالمركز الثالث.

وفي ختام الفعالية قام الأستاذ الدكتور محمد الخوالدة عميد كلية الآداب والعلوم، بتسليم الدروع التقديرية للفائزين بالمراكز الأولى، كما تم توزيع شهادات المشاركة على جميع الطلبة المشاركين تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة تطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية، وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة النوعية التي ينظمها نادي اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، بهدف تعزيز الإبداع والتميز لدى الطلبة، وترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة والعمل الجماعي، وبناء بيئة جامعية محفزة على التعلم المستمر، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات التواصل والعرض والتفكير النقدي القادرة على المنافسة والنجاح أكاديميًا ومهنيًا.