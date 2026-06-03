افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية المساندة  في عمّان الأهلية

خبرني - مندوبًا عن رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، رعى الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية يوم أمس الثلاثاء 2-6-2026 افتتاح اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية المساندة بعنوان "طلبتنا اليوم... علماء الغد وصنّاع المستقبل"، بحضورسعادة النائب الدكتور أحمد السراحنة رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الأردني ، إلى جانب عدد من عمداء الكليات والأكاديميين والمتخصصين وممثلي المؤسسات الصحية والشركات الداعمة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

وأكد عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي انسجامًا مع رؤية جامعة عمّان الأهلية الرامية إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز البيئة الأكاديمية المحفزة للإبداع والتميز، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم الطبية المساندة.

وأضاف أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية مهارات الطلبة البحثية والعلمية، وتشجيعهم على توظيف المعرفة النظرية في تطبيقات عملية تسهم في خدمة المجتمع والقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الطلبة يشكلون محور العملية التعليمية وشركاء حقيقيين في مسيرة التطوير والإنجاز.

من جانبه، أشاد سعادة النائب الدكتور أحمد السراحنة بالدور الريادي الذي تقوم به جامعة عمّان الأهلية في إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة لخدمة القطاع الصحي، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالمنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشار السراحنة إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الصحية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، مثمنًا المستوى العلمي المتميز الذي أظهره طلبة الكلية من خلال مشاريعهم وأبحاثهم المعروضة خلال فعاليات اليوم العلمي.

وتضمن اليوم العلمي معرضًا للبروشورات العلمية الخاصة بطلبة الدراسات العليا، استعرضوا من خلاله مشاريعهم وأبحاثهم في عدد من الموضوعات العلمية والصحية، إلى جانب معرض للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالات العلوم الطبية المساندة والتقنيات المخبرية والتشخيصية، مما أتاح للطلبة فرصة الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية وربط مخرجات التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل.

كما اشتملت الفعاليات على مجموعة من الأنشطة العلمية والتوعوية والتفاعلية التي هدفت إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الطلبة، وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، إضافة إلى تقديم خدمات صحية وتثقيفية أسهمت في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة والزوار.

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم الجهات الداعمة والمشاركين وأعضاء الهيئة التدريسية الذين أسهموا في إنجاح اليوم العلمي، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة الكلية الأكاديمية والبحثية.