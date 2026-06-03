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تراجع أسعار الذهب بالأردن بين 80 قرشا ودينار للغرام

  • 03 حزيران 2026
  • 11:16
تراجع أسعار الذهب بالأردن بين 80 قرشا ودينار للغرام

خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، مقارنة بتسعيرة الثلاثاء، وفق الأسعار المعلنة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، إذ أظهرت المقارنة بين التسعيرتين تراجعا في أسعار مختلف العيارات تتراوح بين 80 قرشا ودينار واحد للغرام الواحد.

وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا من المواطنين، 90.7 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.6 دينار في تسعيرة الثلاثاء، مسجلا تراجعا مقداره 90 قرشا للغرام. كما انخفض سعر الشراء من 87.2 دينار إلى 86.4 دينار، بتراجع بلغ 80 قرشا.

وتراجع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 104.2 دنانير الأربعاء، مقارنة مع 105.2 دنانير الثلاثاء، بانخفاض مقداره دينار واحد للغرام.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 80.4 دينار، مقابل 81.2 دينارا في التسعيرة السابقة، مسجلا تراجعا بلغ 80 قرشا للغرام.

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