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ترمب يستغل الركود الاقتصادي في كندا ويعرض مجددا ضمها لاميركا

  • 03 حزيران 2026
  • 10:15
ترمب يستغل الركود الاقتصادي في كندا ويعرض مجددا ضمها لاميركا
صورة انشأها ونشرها ترمب سابقا عبر منصة تروث

خبرني  - طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرة أخرى فكرة جعل كندا الولاية الأميركية الـ51، وذلك على خلفية تقارير تفيد بأنها تعاني من ركود تكنولوجي.

وكتب الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشيال": "الولاية الحادية والخمسون"، وأرفق منشوره بمقال نشرته وكالة "بلومبرغ" حول أول انخفاض حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ جائحة عام 2020.

وصرح ترمب في وقت سابق عدة مرات بأن كندا يجب أن تكون الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة، لأنها "تعتمد كلياً على واشنطن".

ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتصريح مفاده أن بلاده لن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة إطلاقاً.

وحتى خلال محادثات الزعيمين في 6 مايو 2025، دعا ترمب القيادة الكندية إلى "عدم القول بتاتاً إن ذلك لن يحصل أبداً"، على الرغم من تأكيد كارني أن بلاده "ليست للبيع".

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