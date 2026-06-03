البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية

خبرني - أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة، وقالت إن إيران أطلقتها ضمن اعتداءات استهدفت الأعيان المدنية في المملكة.

وقالت القيادة العامة البحرينية، في بيان الأربعاء، إن إيران تواصل "نهجها العدائي الممنهج" عبر استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن قواتها تعاملت مع الهجمات بـ"جاهزية قتالية عالية" وتمكنت من إحباطها.

وأكدت القيادة العامة أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها فورا للجهات المختصة.

وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.