اكتشاف فوائد غير متوقعة لنبات الجنسنغ على الصحة

خبرني - أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة "Nutrients" أن نبات الجنسنغ (Ginseng) يحتوي على مواد تحسن صحة الأمعاء وتدعم وظائف الدماغ.

حلل العلماء أثناء الدراسة عشرات الأبحاث التي تتعلق بالجنسنغ وتأثيره على ما يسمى "محور الأمعاء والدماغ"، واكتشفوا أن الجينسينوسيدات والسكريات المتعددة وغيرها من المواد النشطة بيولوجيا الموجودة في هذا النبات تحسن تركيبة البكتيريا المعوية، كما تؤثر على إنتاج النواقل العصبية والعمليات المناعية التي تربط صحة الأمعاء بوظائف الجهاز العصبي.

وكانت البيانات المتعلقة بتأثير الجنسنغ على مرض التهاب الأمعاء واعدة بشكل خاص، ففي التجارب على الحيوانات المخبرية، قلّلت المكونات النشطة للنبات من تلف الغشاء المخاطي، وعزّزت نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وخفّضت من نشاط مسارات الإشارات الالتهابية، ولوحظت تأثيرات مماثلة في نماذج لمرض ألزهايمر، ومرض باركنسون، والاكتئاب، والسمنة، والسكري، حيث ترافقت التحسينات في صحة الأمعاء مع تغييرات إيجابية في وظائف الدماغ وعمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

ونوه الباحثون إلى أن البيانات المتاحة مستمدة من الدراسات المخبرية وما قبل السريرية، لذا توجد حاجة لإجراء تجارب سريرية واسعة النطاق لتأكيد فعالية هذا النبات على صحة البشر وتحديد الجرعات المثلى لاستخدامه، مشيرين إلى أن الجنسنغ يعتبر من أكثر المنظمات الطبيعية الواعدة للتأثير على عمل الأمعاء والدماغ.

ويعتبر الجنسنغ من النباتات المعروفة في الطب الشعبي، والتي تستخدم لتنشيط الجسم في حالات الإرهاق المزمن، كما بينت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في هذا النبات تعزز المناعة وتساعد في محاربة السرطان.