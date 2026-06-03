بمشاركة 891 وجه جديد.. أرقام قياسية مذهلة في قوائم كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، التي تضمنت رقما قياسيا بوجود 1248 لاعباً يمثلون 48 دولة.

تضم القوائم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي غييرمو أوتشوا، الذين يستعدون لمشاركة قياسية بوجودهم في كأس العالم للمرة السادسة.

وأضاف فيفا أنه بين اللاعبين الذين سيخوضون 104 مباريات في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سبق أن شارك 357 لاعباً مرة واحدة على الأقل في النسخ السابقة لكأس العالم، بينما ستشهد نسخة 2026 مشاركة حوالي 891 لاعباً للمرة الأولى.

كما تعكس قوائم المنتخبات تنوعا كبيرا في الأعمار، حيث يفصل بين أكبر وأصغر لاعب أكثر من 25 عاماً.

يبلغ حارس المرمى الأسكتلندي كريغ غوردون 43 عاماً و162 يوماً، بينما يبلغ المكسيكي الواعد غيلبرتو مورا 17 عاماً و240 يوماً، والذي يُعدّ ضمن 22 لاعباً في البطولة تقل أعمارهم عن 20 عاماً، بينما يبلغ عمر سبعة لاعبين 40 عاماً على الأقل.

وستشارك منتخبات الرأس الأخضر (كاب فيردي)، كوراساو، الأردن، وأوزبكستان في كأس العالم للمرة الأولى.

وتنص لوائح "فيفا" على عدم السماح باستبدال اللاعبين إلا في حالات الإصابة الخطيرة أو المرض، وذلك قبل 24 ساعةً من المباراة الأولى للفريق، كما يجب الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على أي استثناءات.