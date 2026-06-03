رجل يحتجز رهائن داخل بنك أميركي.. والشرطة تفاوض لإطلاق سراحهم

خبرني - قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا حبس نفسه داخل مبنى بنك في مدينة بيكرسفيلد جنوب كاليفورنيا مع عدد غير معروف من الرهائن.

وذكرت إدارة شرطة بيكرسفيلد في بيان أن الضباط توجهوا إلى موقع البلاغ أمس الثلاثاء حوالي الساعة الواحدة ظهرا بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة في مبنى بنك "تشيس" بوسط المدينة، واكتشفوا أن رجلا حبس نفسه بالداخل "مع عدة أشخاص".

وأوضح الرقيب إريك سيليدون أن أحد الرهائن أُطلق سراحه عبر المفاوضات، وأن البقية "في صحة جيدة".

وأضاف: "نستخدم كل الإمكانيات المتاحة لدينا لإنهاء هذا الموقف بأكثر الطرق أمانا".

وقال المسؤولون إن المباني المجاورة، بما في ذلك مبنى البلدية ومقر الشرطة، تم إخلاؤها، وأغلقت بعض الطرق مؤقتا. وأقام الضباط طوقا حول المبنى والشركات المجاورة. وحذر سيليدون الجمهور من الاقتراب من المنطقة، مؤكدا أن الوضع لا يزال خطيرا للغاية.

ويتواصل فريق التفاوض التابع للشرطة مع المشتبه به عبر الهاتف. ويوجد في الموقع حوالي اثنتي عشرة سيارة شرطة، بالإضافة إلى مركبة تكتيكية واحدة والعديد من فرق الطوارئ، كما حضر عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".من جانبه، قال جاكوب ديفيدسون، وهو بث مباشر معروف باسم "داد غون لايف"، إنه كان على بعد مبنى واحد من البنك في متجر وشم العائلة عندما بدأ يتلقى اتصالات من متابعيه تخبره بتهديد القنبلة. وأضاف: "دخلت موقف سيارات البنك ورأيت الشرطة تدخل من الخلف. هذا أكبر انتشار شرطي رأيته في هذه المدينة على الإطلاق. والآن أشاهدهم ينصبون خيام الطوارئ المرمزة بالألوان (الأخضر والأحمر والأصفر والأسود) بالإضافة إلى مركز قيادة على بعد مبنى واحد".