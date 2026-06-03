واصلت إسرائيل، الثلاثاء، غاراتها على جنوب لبنان، بينما استمر حزب الله بشنّ هجمات على قواتها المتوغّلة هناك، وذلك قبيل انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة هي الرابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً استهدف بلدة بلاط في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وسط استمرار التوتر والتصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان. وأضاف الحزب أنه قصف مقراً قيادياً تابعاً للقوات الإسرائيلية في البلدة نفسها. كما قال إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية، وأفاد لاحقاً باستهداف دبابة ميركافا ثانية في المنطقة ذاتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، عبر منصة إكس بعد انتهاء اليوم الأول من المحادثات، إن "التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني".

ومن المقرر عقد جولة أخرى يوم الأربعاء.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الثلاثاء أنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام "بدءاً من الغد" لولا عقبة حزب الله، بحسب تعبيره.

وشددت إسرائيل، يوم الثلاثاء، على أنها ستُرسي "معادلة جديدة"، وهي أنه سيتم التعامل مع ضاحية بيروت الجنوبية كما يتم التعامل مع بلدات الشمال الحدودية للبنان، وهو ما يعني أنها ستضرب ضاحية بيروت الجنوبية، في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية.

كان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا، الاثنين، أن الجيش سيعاود قصف الضاحية الجنوبية لبيروت التي بقيت الى حدّ بعيد في منأى عن الغارات منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 نيسان/أبريل لم يحقّق الكثير على الأرض.