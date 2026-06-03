بالشرط الجزائي.. ريال مدريد يتفق مع نجم انتر

خبرني - حسم ريال مدريد صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، بعد خروجه بلا ألقاب في آخر موسمين.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية، إلى أن ريال مدريد اتفق مع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي للانضمام لصفوف الملكي، بعد نهاية عقده مع الريدز.
وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد حسم صفقة جديدة، بالتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس الظهير الأيمن لإنتر ميلان.
وأضاف عبر حسابه الرسمي على "إكس": "تمّ الاتفاق على الصفقة، وانضمّ الظهير الأيمن الهولندي إلى ريال مدريد قادمًا من إنتر ميلان، وسيدفع النادي الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغة 20 مليون يورو".
وتابع: "قبل دومفريس عرض ريال مدريد، وتمّ إتمام الصفقة الليلة، وستتبعها الإجراءات الرسمية".
ويأتي تعاقد ريال مدريد مع دومفريس، بعدما أعطى جوزيه مورينيو المرشح الأبرز لتدريب ريال مدريد في الموسم الماضي، الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.
يشار إلى أن ريال مدريد كان يريد تعزيز مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل قائده داني كارفاخال بنهاية الموسم المنقضي.