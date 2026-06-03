بالشرط الجزائي.. ريال مدريد يتفق مع نجم انتر

خبرني - حسم ريال مدريد صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، بعد خروجه بلا ألقاب في آخر موسمين.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية، إلى أن ريال مدريد اتفق مع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي للانضمام لصفوف الملكي، بعد نهاية عقده مع الريدز.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد حسم صفقة جديدة، بالتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس الظهير الأيمن لإنتر ميلان.