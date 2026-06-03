ريال مدريد يجهز أولى صفقاته الكبرى بعد عودة مورينيو

خبرني - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب ريال مدريد من حسم الصفقة الأولى لتدعيم صفوفه، تدشينا لما وُصف بـ "عهد مو الثاني" (الولاية الثانية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو)، بالتزامن مع الحراك الإداري الذي يشهده النادي الملكي.

وعلى الرغم من أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يجد نفسه في الوقت الحالي منغمسا ومستغرقا بالكامل في عملية انتخابية، إلا أن هذا الوضع لا يحد من تحركاته؛ إذ يمتلك بيريز القدرة الكاملة والصلاحية المطلقة على فعل وإلغاء ما يريد داخل النادي، طالما أنه يحظى بموافقة وتأييد مجلس الإدارة.

وبناء على هذه الصلاحيات، وبغض النظر عما ستسفر عنه نتائج الأحد المقبل في صناديق الاقتراع، فإن الاتفاق مع المدرب جوزيه مورينيو قد أُغلق وحُسم بالفعل ليعود مدربا للفريق، فيما بات الاسم التالي المرشح للانضمام هو المدافع إبراهيما كوناتي البالغ من العمر 27 عاما.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية في نسختها الإلكترونية، أن قلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي يصبح لاعبا حرا بحكم انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، سيوقع مع ريال مدريد على عقد يمتد لأربع سنوات، بالإضافة إلى سنة واحدة أخرى اختيارية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز خط دفاع مدريد الذي عانى وتضرر كثيرا وبشكل ملموس في الآونة الأخيرة، نتيجة لرحيل الثنائي دافيد ألابا وداني كارفاخال، إلى جانب الإصابات التي ضربت الثنائي إيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي.

وأوضحت التقارير أن المدافع الفرنسي، المتميز بطول قامته الفارع الذي يصل إلى 1.94 مترا، ينال إعجاب وقبول مورينيو الذي يرحب بقدومه.

وبناء على ذلك، فإن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قد يتم بمجرد الانتهاء من إجراء انتخابات رئاسة النادي، شريطة أن يكون فلورنتينو بيريز هو الرئيس المختار والفائز بالمنصب.