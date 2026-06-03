الذهب يتراجع مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط

خبرني - تراجعت أسعار الذهب الأربعاء، بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4476.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش. وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب 0.3% إلى 4504.40 دولار.

واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج من جديد الأربعاء، إذ قال الجيش الأميركي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأصر على أن ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها النووي.

و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة اليوم، مما زاد من المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس إن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء، وتقرير التوظيف يوم الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في نيسان 20% عن الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونغ كونغ.

وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من أكبر مستهلكيها في العالم لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 74.73 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.2% إلى 1932.25 دولارا، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1365.25 دولارا.