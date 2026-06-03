النفط يرتفع مع تجدد أعمال قتالية بالشرق الأوسط وتعثر المفاوضات

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة الأربعاء مع اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط، حيث أطلقت إيران صواريخ على الكويت والبحرين، في حين لم تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تقدما يذكر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.09%، إلى 97.05 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.01 دولار، أو 1.08%، إلى 94.77 دولارا.

وبلغ كلا المؤشرين أعلى مستوى لهما في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال الجيش الأميركي إن إيران أطلقت صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، لكنها فشلت في إصابة أهدافها، مضيفا أن قواته شنت غارات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على محاولات الهجوم.

وتترقب السوق أخبارا عن الحرب مع إيران، حيث تدرس طهران اتفاقا مقترحا مع الولايات المتحدة لوقف الصراع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء بأن طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، على الرغم من أن ترامب قال إن المفاوضات مستمرة.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك (إيه.إن.زد)، إن أي جهود لمعاودة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، مع زرع إيران ألغاما في أجزاء كبيرة من هذا الممر المائي الحيوي.

وقال هاينز "كان هناك ارتفاع طفيف في عدد السفن التي حاولت العبور، لكن إجمالي العدد لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع".

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وصل الصراع إلى طريق مسدود، في ظل وقف إطلاق نار هش.

وعلى صعيد العرض، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت للأسبوع السابع على التوالي الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات النفط الخام تراجعت 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أيار.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية بشأن المخزونات في الساعة (14:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.