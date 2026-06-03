الأردن.. أجواء صيفية معتدلة الحرارة حتى السبت

خبرني - يكون الطقس الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية. أما ليلا فيكون الطقس لطيف الحرارة في معظم المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29- 16 ، وفي المرتفعات الشمالية 25- 13، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 35 - 19 ، وفي مناطق السهول 30- 18، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25 ، وفي البحر الميت 37 - 23 ، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر الخميس الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية. وخلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار الجنوبية والعقبة.

ويطرأ الجمعة استمرار على الأجواء الصيفية المعتدلة في معظم المناطق، فيما يكون الطقس حارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ويكون الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار الجنوبية والعقبة.

أما السبت، فيكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، خاصة في مناطق البادية. وخلال الليل يكون الطقس لطيف الحرارة في معظم المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.