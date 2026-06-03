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  • الجزائر.. اندلاع حريق بمقر وزارة التربية بالمرادية (صور)

الجزائر.. اندلاع حريق بمقر وزارة التربية بالمرادية (صور)

  • 03 حزيران 2026
  • 03:28
الجزائر اندلاع حريق بمقر وزارة التربية بالمرادية صور

خبرني - اندلع حريق، مساء الثلاثاء، بمقر وزارة التربية الوطنية ببلدية المرادية في العاصمة الجزائر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 19:08 بتوقيت الجزائر، من أجل إخماد ألسنة اللهب بالطابق الثاني لمقر وزارة التربية.

وذكرت الحماية المدنية أن مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة تجندت لهذا الغرض، مع تسخير 6 سيارات إطفاء، ومركبتي سلم مكانيكي، وسيارتي إسعاف.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن مصالح الحماية المدنية تمكنت مساء الثلاثاء من إخماد الحريق بمقر وزارة التربية بولاية الجزائر، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية.

وأشارت إلى أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال قيد التحقيق من طرف الجهات المختصة.

ووثقت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تلتهم الطابق الثاني بالوزارة.


 

الجزائر.. اندلاع حريق بمقر وزارة التربية بالمرادية (صور)
الجزائر.. اندلاع حريق بمقر وزارة التربية بالمرادية (صور)
الجزائر.. اندلاع حريق بمقر وزارة التربية بالمرادية (صور)

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