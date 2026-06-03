وظيفة حكومية مهمة شاغرة.. والذكاء العاطفي شرط للقبول

خبرني - أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية، داعيةً من تتوافر فيهم متطلبات إشغال الوظيفة إلى التقدم بطلباتهم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص على موقع رئاسة الوزراء، وإرفاق السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة، إلى جانب الوثائق التي تعزز الكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.

وأكدت رئاسة الوزراء أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفٍ للأوراق الثبوتية المطلوبة، فيما سيحصل كل متقدم على إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه. كما أشارت إلى أن الإعلان عن الوظيفة سيتم نشره على المواقع الإلكترونية لرئاسة الوزراء ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج ومنصة الإعلانات الحكومية الموحدة، اعتبارًا من 3 حزيران 2026 وحتى 11 حزيران 2026.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

يتولى أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الإشراف على إعداد البرامج والسياسات والخطط التنفيذية اللازمة لعمل قطاع الإدارة المحلية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، إلى جانب إعداد مشاريع التشريعات الناظمة لعمل القطاع.

كما يشرف على وضع الأسس والمعايير العملية لتقييم فاعلية السياسات ومدى التقدم في مؤشرات الأداء، وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها بما يتواءم مع المستجدات والتطورات في بيئة العمل.

وتشمل مهامه الإشراف على الالتزام بعمليات الإنفاق من موازنة الوزارة وفق البنود والأهداف المقررة، ومراجعة الموازنة السنوية لاحتياجات الوزارة ورفعها إلى لجنة التخطيط لاستكمال إجراءات اعتمادها.

ويشرف كذلك على إعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصال والإعلام الخاصة بوزارة الإدارة المحلية، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ استراتيجية تطوير الوزارة والمشاريع القائمة والخطط المستقبلية.

كما يتولى تمكين البلديات ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها، ورصد أدائها وتوجيه الجهات المعنية لتصويب الانحرافات بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة.

ومن بين المسؤوليات أيضًا الإشراف على إعداد التقارير المتعلقة بالإنجازات وسير العمل في الوحدات التنظيمية للوزارة، وإعداد خطط الأداء المؤسسي بما يعزز الكفاءة والفاعلية الإدارية ويرفع من جودة الخدمات والعمليات المؤسسية.

ويتولى أمين عام الوزارة الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة وجدول تشكيلات الوظائف ورفعهما إلى الوزير لإقرارهما، إلى جانب إدارة الجهاز التنفيذي للوزارة من النواحي الإدارية والمالية والموارد البشرية، واختيار الكفاءات المؤهلة وتطوير قدرات الموظفين ضمن هيكل تنظيمي يحقق أهداف الوزارة ويرفع مستوى الأداء المؤسسي.

كما يتولى تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها الوزير أو يفوضه بها ضمن صلاحياته.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

اشترط الإعلان أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات التالية: العلوم الإدارية، أو العلوم المالية، أو الاقتصاد، أو الهندسة الصناعية، أو القانون.

كما يشترط أن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 15 عامًا، من بينها خمس سنوات متخصصة على الأقل في مجالات التخطيط والإشراف على الشؤون الإدارية، وإدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والإدارة المالية والمشتريات.

ويشترط كذلك توفر خبرة لا تقل عن سبع سنوات في وظائف قيادية وإشرافية، منها ثلاث سنوات على الأقل في مواقع قيادية.

الكفايات الوظيفية

تتضمن الكفايات الفنية المطلوبة المعرفة بالإدارة وتنمية الموارد البشرية، وإعداد الموازنات والحسابات، وفهم البيئة الخارجية للعمل وطبيعته، إضافة إلى الإلمام بالسياسات والمستجدات والمنهجيات الحديثة المرتبطة بعمل الوزارة.

كما تشمل المعرفة بالتشريعات الناظمة للعمل، والقدرة على معالجة التحديات وفقًا للتشريعات النافذة، والمشاركة في وضع السياسات العامة، واقتراح البرامج والآليات المناسبة لتنظيم العمل.

ويتطلب المنصب الإشراف على إعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير العمل، وإصدار النشرات والتقارير الدورية المتعلقة بأنشطة الوزارة.

وفي مجال إدارة الجهاز التنفيذي، يجب أن يمتلك المرشح القدرة على تنظيم الشؤون الإدارية والمالية، ومراقبة الأداء المؤسسي، وتقييم مدى تحقيق الخطط والبرامج لأهدافها، وتحديد المهام والواجبات للمرؤوسين، وتقييم أدائهم بموضوعية وعدالة، وتطوير قدراتهم المهنية، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية.

كما تتطلب الوظيفة امتلاك مهارات رقمية تشمل استخدام الحاسوب والهواتف الذكية والتطبيقات المكتبية والبريد الإلكتروني والبرمجيات المتخصصة، إضافة إلى المعرفة بمفاهيم السلامة الرقمية وحماية البيانات والمعلومات.

ويشترط أيضًا إتقان اللغة الإنجليزية قراءةً وكتابةً ومحادثةً، والقدرة على إعداد الدراسات والتقارير والمراسلات باللغة الإنجليزية.

الكفايات القيادية

يشترط الإعلان توفر مجموعة من الكفايات القيادية، من أبرزها القدرة على تشكيل المستقبل، وامتلاك الرؤية الاستراتيجية، والتفكير الاستراتيجي، وتحقيق النتائج، وإدارة الخدمات عالية الجودة، وصناعة الأثر، وتمكين الموظفين وإلهامهم، واحتضان التنوع، وإدارة الأداء.

كما تتضمن الكفايات المطلوبة المسؤولية وشجاعة اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، ورعاية الإبداع وتبني التغيير، والمرونة وسرعة الاستجابة، والقدرة على الابتكار والتطوير.

وتشمل كذلك مهارات التعاون والتواصل الفعال مع الشركاء وأصحاب المصلحة داخل الحكومة وخارجها، وتعزيز كفاءة الخدمة العامة، وكسر الحواجز التنظيمية، إلى جانب القدرة على التواصل الكتابي والشفوي بوضوح وشفافية، والاستماع الفعال، والتأثير الإيجابي، والذكاء العاطفي، والوعي الذاتي القيادي.

وأشار الإعلان إلى أن تفاصيل الكفايات القيادية والمؤشرات الخاصة بكل كفاية متاحة ضمن مصفوفة كفايات الوظائف القيادية العليا (أمين عام/ مدير عام) المنشورة على موقع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

ويبلغ الراتب الشهري للوظيفة 2388 دينارًا، فيما سيتم نشر نتائج الفرز خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء استقبال طلبات التقدم عبر موقع الإعلان عن الوظائف القيادية العليا.