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نتنياهو: إسرائيل ستعمل على إزالة نظام إيران الحالي

  • 03 حزيران 2026
  • 00:18
نتنياهو إسرائيل ستعمل على إزالة نظام إيران الحالي

خبرني - توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالعمل على إزالة نظام إيران الحالي، بعد أشهر على إطلاق إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران.

وقال نتنياهو إن نظام إيران "هذا مصيره الزوال من العالم، ونحن سنساهم في تحقيق هذا الهدف. هذا النظام لن يهددنا بعد الآن بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ البالستية القاتلة"، وذلك في كلمة ألقاها في أثناء حفل تنصيب المدير الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، بحسب مقطع فيديو وزعه مكتب رئيس الحكومة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت، الاثنين، على تعيين رومان غوفمان رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، رغم معارضة المدعية العامة.

ورفضت المحكمة، بأغلبية قاضيين مقابل قاض، التماسين مقدمين ضد تعيين رومان غوفمان، مؤكدة أنه "لا يوجد أي خلل في نزاهته".

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