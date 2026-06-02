10 عادات يومية قد تُحسّن مقاومة الأنسولين وتعزز صحة الأيض

خبرني - تحدث مقاومة الأنسولين عندما تصبح خلايا الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين، ما يدفع البنكرياس إلى إفراز كميات أكبر للحفاظ على توازن السكر في الدم، ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في التمثيل الغذائي وزيادة خطر الإصابة بمشكلات مثل مقدمات السكري ومرض الكبد الدهني والسكري من النوع الثاني، وتشير خبراء تغذية إلى أن تعديلات بسيطة في نمط الحياة يمكن أن تُحسّن حساسية الأنسولين بشكل ملحوظ.

كيف تظهر مقاومة الأنسولين؟

قد تتطور مقاومة الأنسولين تدريجيًا دون أعراض واضحة، لكن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود خلل في التمثيل الغذائي، مثل زيادة الدهون في منطقة البطن، الشعور بالجوع المستمر، انخفاض الطاقة، صعوبة فقدان الوزن، وظهور تصبغات داكنة في الرقبة أو الإبطين، إضافة إلى ارتباطها بحالات مثل متلازمة تكيس المبايض والكبد الدهني.

10 عادات يومية لتحسين حساسية الأنسولين

1. بدء اليوم بالبروتين

تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي أو البقوليات يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات لاحقًا.

2. المشي بعد الوجبات

المشي لمدة 10 دقائق بعد الأكل قد يساعد على تحسين استجابة الجسم للجلوكوز وخفض ارتفاع السكر بعد الوجبة.

3. موازنة الوجبات

يُنصح بعدم تناول الكربوهيدرات وحدها، بل دمجها مع البروتين والخضراوات لتحسين امتصاص السكر وتقليل التقلبات في مستوى الجلوكوز.

4. تجنب السعرات السائلة

الابتعاد عن العصائر والمشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة يقلل من استهلاك السكر السريع الذي يرهق الجسم.

5. تناول العشاء مبكرًا

إنهاء تناول الطعام قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات يساعد على تحسين عملية الأيض وتنظيم السكر.

6. النوم الجيد

الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم المنتظم يدعم توازن الهرمونات ويحسن استجابة الجسم للأنسولين.

7. تمارين القوة

ممارسة تمارين المقاومة من مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا تساعد على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين.

8. الصيام الليلي المنتظم

الالتزام بفترة صيام ليلي تمتد نحو 12 ساعة قد يساهم في تحسين تنظيم السكر في الدم.

9. تقليل السكريات والدقيق الأبيض

تقليل الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض والمعجنات يساعد في استقرار مستويات السكر على المدى الطويل.

10. إدارة التوتر

التحكم في التوتر من خلال التنفس العميق أو التأمل أو المشي يساعد على خفض هرمون الكورتيزول الذي قد يرفع مستويات السكر في الدم.