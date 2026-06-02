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في غياب بونو.. المغرب يهزم مدغشقر برباعية قبل كأس العالم

  • 02 حزيران 2026
  • 23:32
في غياب بونو المغرب يهزم مدغشقر برباعية قبل كأس العالم

خبرني - فاز منتخب المغرب على نظيره مدغشقر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك في إطار الاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشكلت هذه المواجهة الظهور الأول للمدرب محمد وهبي أمام الجماهير المغربية منذ توليه الإشراف على تدريب المنتخب المغربي مطلع مارس الماضي، حيث سعى من خلالها إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية واختبار أكبر عدد من اللاعبين وأساليب اللعب.

تقدم المغرب مبكراً في الدقيقة الرابعة، بواسطة اللاعب إسماعيل الصيباري، قبل أن يعود اللاعب ذاته في الدقيقة 25 لتعزيز النتيجة بهدف ثان.

وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78، قبل أن تشهد الدقيقة 87 تسجيل أيوب الكعبي للهدف الرابع.

وغاب ياسين بونو عن قائمة المغرب الأساسية والاحتياطية وشارك بدلاً منه منير الكجوي.

ويختتم المغرب تحضيراته لكأس العالم بمواجهة ودية أخيرة يوم الأحد المقبل أمام منتخب النرويج على أرضية ملعب "سبورتس إليسترايتد" في نيوجيرزي قبل مواجهة البرازيل في أولى مباريات المجموعة الثالثة يوم 13 يونيو.

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