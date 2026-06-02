ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو الى 3.2%

خبرني - أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل ارتفاعا خلال شهر أيار، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ووفقا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بـ3 بالمئة في نيسان، متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2 بالمئة، بعد ثالث زيادة متتالية.

وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة في أيار من 2.2 بالمئة في نيسان، بحسب يوروستات، متخطّيا توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4 بالمئة.

كما ارتفع معدل التضخم بأسعار الطاقة إلى 10.9 بالمئة في أيار مقارنة بـ10.8 بالمئة في نيسان، فيما قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5 بالمئة الشهر الماضي من 3 بالمئة في نيسان.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام، فيما رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3 بالمئة هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9 بالمئة.