83 غارة إسرائيلية على 29 بلدة في النبطية جنوب لبنان

خبرني - شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، غارات تدميرية عنيفة على بلدات وقرى في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني، أن غارات الطيران الحربي والمسيّر بلغت 83 غارة استهدفت 29 بلدة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت مساء اليوم الى بلدتي بلاط ودبين في مرجعيون الخاليتين من السكان، بعد عملية نسف منازل ومنشآت في البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي حتى 2 حزيران الحالي أودى بحياة 3468 شخصا وإصابة 10577 آخرين.

سياسيا، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تعليقا على استئناف المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية في واشنطن: "يظل المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، وأكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين وهي الطريق الأقصر لإنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم".