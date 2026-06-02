استطلاع رأي: أقل من 30% من الأميركيين مهتمون بمونديال 2026

خبرني - لم تجذب نهائيات كاس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك رغم ضخامتها بمشاركة 48 منتخبا وإقامة 104 مباريات، سوى أقل من 30% من البالغين الأميركيين، وفق ما أشار استطلاع للرأي نُشر الثلاثاء قبل 9 أيام من انطلاق البطولة.

وأفاد أكثر من ثلثي المشاركين (66%) من بين 3507 أشخاص شملهم استطلاع مركز بيو للأبحاث في آذار، أنهم لن يتابعوا كأس العالم التي تنطلق في 11 الشهر الحالي.

وأظهر الاستطلاع أن 28% فقط سيتابعون العرس الكروي العالمي وأن 14% فقط من المستطلَعين مهتمون، ما يدل على أن كرة القدم، رغم كونها الرياضة الأكثر شعبية بين الشباب، ما تزال بحاجة إلى المزيد من الانتشار في الولايات المتحدة.

وقد عانى الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس) الذي أبصر النور قبل عام من مونديال 1994 الذي أقيم في الولايات المتحدة، من الركود لفترة طويلة قبل أن يشهد طفرة قبل نحو 10 سنوات بفضل انضمام نجوم كبار أبرزهم الإنكليزي ديفيد بيكهام، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2023.

استقطب الدوري 11.2 مليون متفرج في عام 2025، لكن الجماهير تُبدي اهتماما أكبر بالأندية الأوروبية المرموقة، أو، بالنسبة للجاليات المهاجرة، ببلدانها الأصلية.

كما أظهر الاستطلاع أن 54% من المهاجرين يرغبون بمتابعة كأس العالم، مقارنة بـ23% فقط من المولودين في الولايات المتحدة.

وضمن الجالية المهاجرة، يُعدّ الآسيويون (44%) واللاتينيون (42%) الأكثر اهتماما بالحدث.

ويعكس الحضور الكبير للجالية اللاتينية-الأميركية في البلاد (حوالي 20%) التوقعات بشأن الفائز في 19 تموز، إذ حصدت إسبانيا أعلى نسبة تصويت (9%)، تليها الأرجنتين، حاملة اللقب، ثم البرازيل (8%). وجاءت فرنسا، وصيفة بطل العالم الساعية إلى نجمتها الثالثة، في المركز الرابع، متقدمة على الولايات المتحدة (7% لكل منهما)، وألمانيا، والمكسيك.

ويشير مركز بيو إلى أن الإجابات ربما تكون قد تغيرت منذ إجراء الاستطلاع، مع الإشارة أيضا إلى استطلاع سابق أجري عام 2023 والذي أظهر أن كرة القدم الأميركية "أن أف أل" هي الرياضة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة بالنسبة لأكثر من نصف البالغين (53٪)، مقارنة بنسبة 3٪ فقط لكرة القدم.

