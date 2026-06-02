من دبوس SIM إلى مفصلة آيفون القابل للطي.. أبل تفتح الباب لتقنية عمرها 15 عاما

خبرني - يقترب أول هاتف آيفون قابل للطي من شركة أبل، إذ من المتوقع أن تطرحه الشركة في خريف هذا العام.

وتشير تسريبات جديدة إلى أن آيفون القابل للطي سيضم تقنية استغرق تطويرها 15 عامًا.

ووفقًا لما نشره حساب التسريبات المعروف "Fixed Focus Digital" على منصة "ويبو" الصينية، فإن آيفون القابل للطي سيحتوي على مفصلة مبتكرة مصنوعة من المعدن السائل، وقد شحنت "أبل" نماذج أولية إلى شركات الاتصالات حول العالم لاختبارها، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وتُعدّ تفاصيل المفصلة المصنوعة من المعدن السائل ذات أهمية بالغة في ضوء الجدل الدائر حول صعوبات إنتاج الجهاز.

والمعدن السائل هو سبيكة معدنية غير بلورية تتميز بنسبة قوة إلى وزن أعلى بكثير مقارنة بالمعادن التقليدية، إلى جانب مقاومة أفضل للتآكل والتلف.

تحدثت تقارير سابقة عن استخدام مفصلة من "المعدن السائل" منذ فترة طويلة، لكنها تظل من التقنيات التي -مثل الشاشات القابلة للطي نفسها- أثارت سنوات من الشائعات دون نتائج ملموسة كثيرة.

ويُعد تأكيد "Fixed Focus Digital" لاستخدام المعدن السائل في المفصلة في هذه المرحلة المتأخرة من تطوير آيفون القابل للطي مؤشرًا قويًا على أن هذا العام قد يشهد أخيرًا تحقق رهان أبل الذي استمر لأكثر من 15 عامًا على هذه التقنية.

وحصلت "أبل" على ترخيص تقنية "المعدن السائل" لأول مرة في عام 2010، لكنها لم تستخدمها بشكل يُذكر حتى الآن، باستثناء استخدامها في أدوات إخراج شريحة SIM. كما ترددت شائعات لسنوات بأن هذه التقنية قد تُستخدم لصنع آيفون أنحف وأخف.

ففي أغسطس 2010 كتب موقع "Cult of Mac": "بينما تستكشف أبل مواد مبتكرة، قد تعمل أيضًا نحو هاتف آيفون قابل للطي مع مفصلة من المعدن السائل".

وهذا التوقع الذي يعود لأكثر من 15 عامًا حول استخدام المعدن السائل في مفصلة هاتف آيفون قابل للطي قد يصبح أخيرًا حقيقة هذا الخريف.

لكن استخدام المعدن السائل في آلية مفصلة هيكل يُعد تطبيقًا أكثر تعقيدًا بكثير. ومن المتوقع أن يتم فتح وإغلاق الهاتف القابل للطي مئات الآلاف من المرات خلال عمره الافتراضي، ما يضع ضغطًا استثنائيًا على المفصلة، ويجعل خصائص المتانة في المعدن السائل خيارًا أفضل مقارنة بالسبائك التقليدية.

وكان محلل سلاسل التوريد مينغ-تشي كو ذكر في مارس 2025 أن مفصلة آيفون القابل للطي ستستخدم المعدن السائل، مع الإشارة إلى شركة "Dongguan EonTec" كمورد حصري لهذه السبيكة.