بلجيكا تهزم كرواتيا استعداداً لمواجهة مصر في كأس العالم

سجل روميلو لوكاكو هدفه الدولي رقم90، معززاً رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ بلاده خلال عودته إلى منتخب بلجيكا، وذلك خلال الفوز على كرواتيا 2-0 في مباراة ودية استعدادية لكأس العالم، يوم الثلاثاء.

استغل القائد يوري تيليمانس خطأ دفاعياً ليسجل الهدف الأول، بينما أضاف لوكاكو، الهداف التاريخي لبلجيكا، الهدف الثاني، في أول مباراة له مع المنتخب منذ 12 شهراً.

انطلق لوكاكو، البالغ من العمر 33 عاماً، وسدد كرة قوية في الشباك، لينهي بذلك موسماً مخيباً للآمال مع ناديه نابولي، حيث لم يشارك أساسياً في أي مباراة طوال الموسم، وعانى من الإصابات.

أتاحت المباراة للمدربين فرصة تجربة عدد كبير من اللاعبين قبل كأس العالم، إذ أجرى منتخب كرواتيا 10 تبديلات، بينما دفع منتخب بلجيكا بلوكاكو خلال آخر 18 دقيقة.

وسيخوض المنتخب الكرواتي مباراة ودية أخرى ضد جاره سلوفينيا في فارازدين يوم الأحد، بينما يستضيف المنتخب البلجيكي نظيره التونسي في بروكسل يوم السبت.

وفي كأس العالم، يبدأ المنتخب البلجيكي مشواره في المجموعة السابعة بمواجهة مصر في سياتل يوم 15 يونيو، بينما ستكون أولى مباريات كرواتيا في المجموعة الثامنة ضد إنجلترا في دالاس يوم 17 يونيو.