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مدرب الأرجنتين: المغرب مرشح للفوز بكأس العالم 2026

  • 02 حزيران 2026
  • 22:36
مدرب الأرجنتين المغرب مرشح للفوز بكأس العالم 2026

خبرني - يعتقد الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن المنتخب المغربي سيكون من بين المنتخبات المرشحة للفوز بنهائيات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وبلغ منتخب المغرب نصف نهائي كأس العالم 2022 كما احتل المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة أمام كرواتيا.

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: في كأس العالم من الطبيعي أن تكون هناك منتخبات قوية مرشحة للمنافسة على اللقب، مثل الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وإنجلترا والبرازيل، إضافة إلى المغرب وكولومبيا وأوروغواي وكرواتيا.

وأضاف: لا أعرف من سيفوز بالبطولة، لكن هذه المنتخبات ستقاتل بكل قوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وتابع: لا يكفي أن تلعب جيداً، وأن تكون بطل البطولة، وأن تكون منتخباً كبيراً؛ بل يجب أن تتضافر عوامل كثيرة لتمهيد الطريق أمامك، أعتقد أننا من بين المنتخبات الوطنية الأخيرة التي فازت باللقب كنا من أكثرها صعوبة، لأننا خسرنا المباراة الأولى.

وختم سكالوني: كان من الممكن أن نخرج أمام هولندا في النسخة السابقة من كأس العالم، وكان من الممكن أن نخسر النهائي، وفي دور المجموعات حدث ما حدث.

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