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  • النقل: اجتماع لمتابعة مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

النقل: اجتماع لمتابعة مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

  • 02 حزيران 2026
  • 22:22
النقل اجتماع لمتابعة مشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

خبرني - ترأس أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مبنى الوزارة، بحضور مدراء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، ووحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن أمانة عمان الكبرى، لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، ومشاريع الخطط التنموية في المحافظات التي جرى عرضها خلال زيارات مجلس الوزراء إلى مجالس المحافظات.

وبحث الاجتماع تقدم العمل في المشاريع ذات الأولوية في قطاع النقل بمختلف أنماطه، بما يشمل النقل البري والبحري والجوي ونقل الركاب، إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.

واستعرض المشاركون مراحل التنفيذ الزمنية للمشاريع، ومستوى التقدم المحرز فيها، وآليات تسريع الإنجاز وفق الجداول المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومواصلة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل ودعم مشاريع التنمية في مختلف المحافظات.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية بالوكالة المهندس محمد الأشعل، مدير تقييم الأثر في وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء الدكتور أمجد العطار، ومحمد الطويط من وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز.

كما حضره نائب مدير المدينة لقطاع الأشغال في أمانة عمان الكبرى المهندسة نعمة قطناني، وعدد من المدراء والمختصين من وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وممثلي أمانة عمان الكبرى المعنيين بمتابعة وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي ومشاريع الخطط التنموية في المحافظات.

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