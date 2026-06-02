الطاقة الدولية: مخزونات النفط قد تصل لمستويات حرجة قبل ذروة الصيف

خبرني - قالت رئيسة قسم صناعة النفط وأسواقه في وكالة​الطاقة الدولية، توريل بوسوني، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات ‌النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبل حلول ذروة الطلب الصيفي إذا استمر السحب منها بالوتيرة ​الحالية.

وأضافت بوسوني، "نشهد استمرار السحب من المخزونات إلى ​فصل الصيف، مع احتمال أو ترجيح وصولنا ⁠إلى مستويات حرجة أو مستويات منخفضة ​تاريخيا قبل ذروة الطلب الصيفي مباشرة".

وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، قالت بوسوني في ​مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط، الذي تنظمه "إس اند بي جلوبال إنرجي" في لندن، إن إعادة​فتح مضيق هرمز قد يستغرق في أفضل ​الأحوال من 6 إلى 8 أشهر إذا جرى التوصل ‌إلى ⁠اتفاق اليوم.

وأضافت، إن ذلك قد يدفع إلى إمكانية سحب كميات أخرى من مخزونات الطوارئ بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، لكن الأمر ​غير مطروح ​للنقاش حاليا ⁠لأن السوق لم يصلها بعد نحو نصف الكمية المبدئية البالغة ​400 مليون برميل، والتي تم إطلاقها ​⁠في آذار الماضي.

وأشارت بوسوني الى أنه "أيا كان، السحب من مخزونات الطوارئ ليس إلا إجراء مؤقتا لن يحل المشكلة. ⁠حجم ​خسائر الإمدادات كبير ما ​يلزم بأن يكون التعويض من خلال خفض الطلب".