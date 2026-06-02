الاردن .. وفاة أحد مصابي حادثة الشونة الشمالية و7 آخرون تحت الرعاية الطبية

خبرني - أكد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد المصابين في حادثة استنشاق الغازات السامة التي وقعت في منطقة الشونة الشمالية، متأثراً بالإصابات البالغة التي تعرض لها جراء الحادثة.

وقال المصدر إن المصاب كان يتلقى العلاج في قسم العناية الحثيثة بمستشفى الأميرة بسمة التعليمي، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهوراً خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى وفاته رغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذه.

وأضاف أن 7 مصابين آخرين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى، حيث تتابع الكوادر الطبية والتمريضية أوضاعهم الصحية بشكل مستمر، مشيراً إلى أن حالتهم تخضع للتقييم والمراقبة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأوضح المصدر أن المستشفى استنفر منذ وقوع الحادثة جميع إمكاناته الطبية والفنية للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

