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والد إبراهيم صبرة يوجه له رسالة بعد قرار سلامي

  • 02 حزيران 2026
  • 21:27
والد إبراهيم صبرة يوجه له رسالة بعد قرار سلامي

خبرني - وجه محمد صبرة رسالة إلى نجله محد إبراهيم صبرة لاعب المنتخب الوطني وجوزتيبي التركي، بعد شموله في القائمة النهائية لـ "النشامى" للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتاليًا ما نشر والد إبراهيم صبرة في إدراج له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  رصدته "جفرا نيوز".

 رسالة لعبت كرة القدم وكان حلمًا لي أن أُمثل المنتخب الأردني وأن أرتدي الشعار؛ لأكون جزءًا من تاريخ الوطن في كرة القدم.

وبفضل الله وكرمه بدأ الحلم يتحقق من خلالك وفي أكبر محفل لكرة القدم في العالم، مجرد وجودك في كأس العالم هو تاريخٌ يجعلني أباهي بكَ الدنيا، أنت وزملاؤك اللاعبون والجهاز الفني والإداري تستحقون هذا الشرف العظيم.

إبراهيم صبره اعلم أنك تلعب لأجل أمة ووطن ينتظر منك الكثير، فاصنع الفرحة مع زملائك لهذا الشعب العاشق لوطنه وقيادته الهاشمية، كن أنتَ التاريخ الذي كنت أحلم به؛ فأنا أنتظر منك ما ربيتك لأجله.

التاريخ بين يديك انتزعه بكُل ما أوتيت من قوة وابذل كل جهد، لا تتعب، لا تتألم، واعلم أنك تقاتل لأجلي فأنت نصف الحلم والنصف الآخر أرجو من الله أن يكتمل بالتحاق شقيقك خلدون بكتيبة الفرسان.

استودعك لله أنت وكل من يمثل الوطن في كأس العالم.

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