انجاز طبي في الكيان يعالج طفلا مصابا بالصرع

خبرني - في سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً، نجح أطباء في مركز "شنايدر" لطب الأطفال بالكيان الاسرائيلي في إجراء عملية تضمنت حقن جين سليم مباشرة في مخ رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر، لإنقاذ حياته من خلل جيني قاتل.

كان الرضيع يعاني من نقص في الجين WWOX، وهو خلل يتسبب في نوبات صرع حادة، وتأخر نمو حرج، وضمور في الدماغ يؤدي للوفاة قبل سن الرابعة، وينتشر هذا المرض تحديداً بين المنحدرين من أصول يمنية. وجاء هذا الإنجاز كثمرة تعاون طبي وبحثي مشترك بين مركز "شنايدر"، والبروفيسور رامي عقيلان من الجامعة العبرية، وشركة الأدوية الأمريكية "Mahzi Therapeutics".

واستند العلاج إلى تكنولوجيا طورتها الجامعة العبرية لإنتاج خلايا مخية تحمل الجين السليم بناءً على تجارب ناجحة أجريت على الفئران. ونظراً لأن العلاج تجريبي ولم يحصل بعد على اعتمادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فقد خاض الطاقم الطبي سباقاً مع الزمن للحصول على موافقات استثنائية لتقديمه كعلاج رحمة.

و تولى الدكتور عيدو بن تسفي، جراح أعصاب الأطفال، حقن الجين في مخ الرضيع. والآن، بعد مرور شهر على العملية، لم تعاود نوبات الصرع الظهور، بينما يتابع المجتمع الطبي العالمي بحذر وترقب مستجدات الحالة الصحية للطفل.