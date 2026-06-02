إنجي وجدان تخطف الأنظار بنحافتها

خبرني - لفتت الفنانة المصرية إنجي وجدان الأنظار خلال أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها بصورة جديدة جمعتها بزوجها أثناء قضائهما إجازة عيد الأضحى على أحد الشواطئ.

ظهرت إنجي بإطلالة صيفية بسيطة وهادئة، إلا أن أكثر ما أثار تفاعل الجمهور كان التغيير الكبير في ملامحها بعد فقدانها الملحوظ للوزن.

ونشرت إنجي الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، واكتفت بتعليق قصير حمل رسالة إيجابية قالت فيه: «أنتِ جميلة زي مانتِ»، لتنهال بعدها تعليقات المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة، مشيدين بإصرارها على الوصول إلى هذا التغيير الكبير في شكلها وصحتها.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، خاصة بعدما بدت إنجي بوزن أقل كثيرًا مقارنة بظهورها خلال السنوات الماضية، فيما وصف البعض إطلالتها بأنها الأكثر جرأة وثقة منذ فترة طويلة.

وكانت إنجي وجدان قد كشفت في وقت سابق عن خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، بعد معاناة طويلة مع زيادة الوزن، مؤكدة أن القرار لم يكن مرتبطًا بالشكل فقط، وإنما جاء للحفاظ على صحتها وقدرتها على الاهتمام بأطفالها وممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأوضحت أنها حاولت مرارًا إنقاص وزنها من خلال الحميات الغذائية والرياضة، إلا أن النتائج لم تكن مرضية، خاصة بعد ولادتها الثانية، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار العملية بعد استشارة الأطباء.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية سابقة إنها كانت تعاني من الإرهاق وعدم القدرة على ممارسة الرياضة بالشكل الذي اعتادت عليه، مضيفة أن تدهور حالتها الصحية كان الدافع الأكبر وراء خوض التجربة، مؤكدة أن أبناءها كانوا السبب الرئيسي في رغبتها باستعادة نشاطها وصحتها.

وأكدت إنجي أن نتائج العملية جاءت مطمئنة حتى الآن، مشيرة إلى التزامها بنظام غذائي صحي وتناول الفيتامينات بشكل منتظم، إلى جانب محاولتها العودة تدريجيًا لممارسة الرياضة واستعادة لياقتها البدنية.

وعلى الصعيد الفني، كانت آخر أعمال إنجي وجدان مشاركتها في فيلم «بلوموندو» إلى جانب حسن الرداد وعدد من النجوم، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل «أشغال شقة»، الذي حظي بتفاعل جماهيري واسع وقت عرضه.