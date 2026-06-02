بقيادة برشلونة.. 4 أندية تتصدر قائمة أكبر مصدرين النجوم في كأس العالم

خبرني - تصدرت أربعة أندية قائمة أكثر المصدرين للاعبين لمنتخبات كأس العالم 2026 التي تنطلق في يونيو/ حزيران الجاري في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاء فريق برشلونة الإسباني في المركز الأول ضمن قائمة الأندية الأكثر تصديراً للنجوم في كأس العالم برصيد 16 لاعباً آخرهم الإنجليزي أنتوني جوردون المنضم حديثاً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

قائمة برشلونة في كأس العالم ضمت من منتخب إسبانيا بيدري وغافي وخوان غارسيا ولامين يامال وإريك غارسيا وداني أولمو وفيران توريس.

وعلى مستوى منتخب إنجلترا تواجد إلى جانب جوردون ماركوس راشفورد، بينما من مصر جاء لاعب البارسا أتلتيك حمزة عبد الكريم.

ومن هولندا ظهر فرينكي دي يونغ والبرتغالي جواو كانسيلو والبرازيلي رافينيا والأوروغواياني رونالد أراوخو والفرنسي جوليس كوندي.

وتقاسم رقم 16 مع برشلونة أندية أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني.

وحل في المرتبة الثانية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا ثم جاء ثالثاً بـ11 لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني وكريستال بالاس الإنجليزي ثم بعشرة لاعبين ليفربول.

وضمت فرق ريال مدريد ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وميلان الإيطالي 9 لاعبين في كل فريق، ثم سندرلاند وشتوتغارت وأولمبيك مارسيليا 8 لاعبين