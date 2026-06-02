محمد رمضان يتهم دور عرض بالتلاعب في تذاكر «أسد»: أتعرض لمؤامرة

خبرني - شكاوى متكررة داخل دور العرض دفعت محمد رمضان للمطالبة بتدخل الجهات المعنية، بعد حديثه عن مخالفات تتعلق بعرض فيلم «أسد».

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلًا جديدًا بعد اتهامه بعض دور العرض السينمائي بممارسات وصفها بأنها تضر بـفيلمه الجديد «أسد»، مؤكدًا أن جمهوره كشف ما اعتبره «تجاوزات» تتعلق بآلية عرض الفيلم وبيع التذاكر.

وقال رمضان، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن محاولات حرمانه من جمهوره أو حرمان الجمهور منه لن تنجح، مشددًا على أن زملاءه الفنانين «لا علاقة لهم، من قريب أو بعيد، بما يحدث مع فيلم أسد».

وأعرب عن تقديره لجمهوره، معتبرًا أن ما كشفه من وقائع داخل بعض دور السينما يسهم في حماية صناعة السينما من أي ممارسات تضر بنزاهتها.

وأشار إلى تلقيه شكاوى تفيد بتوجيه بعض المشاهدين إلى أفلام أخرى، أو إصدار تذاكر لا تحمل اسم الفيلم الذي اختاروا مشاهدته.

وأضاف: «حبايبي الغاليين، جمهوري الغالي المخلص، لما يعني صوتكم علي وكشفتوا المؤامرات والحاجات اللي بتحصل في السينمات من مضايقات، من إجباركم على دخول أفلام، تدخلوا فيلمي وتصوروا من جوه قاعة فيلمي بتذاكر عليها أسماء أفلام تانية.. طبعًا شكرًا لكم إن أنتم مش بس بتحموا فيلم، إنتوا بتحموا الصناعة كلها من أي فساد.. فلما شيرت حاجتكم وصوتكم عالي قوي، قلت أكيد هيحصل تحرك، يعني أكيد هنشوف شيء، أكيد مش هيتسكت على القصة، ولكن لما أعرف إن ده لسه بيحصل حتى هذه اللحظة اللي إحنا فيها، يبقى ده أمر غريب، ونفسي في رد من الجهات أو من جهة وزارة الثقافة أو السينمات».

كما أبدى رمضان استغرابه من استمرار هذه الوقائع رغم تداولها على نطاق واسع، داعيًا الجهات المعنية ووزارة الثقافة إلى التدخل والتحقق من ملابسات ما يحدث، وضمان حماية حقوق الجمهور وشفافية الإجراءات داخل دور العرض.