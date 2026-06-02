*
الثلاثاء: 02 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تكليف أماني جرار للقيام بأعمال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي

  • 02 حزيران 2026
  • 20:14
تكليف أماني جرار للقيام بأعمال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي

خبرني - قرر الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء منتدى الفكر العربي، تكليف أماني جرار القيام بأعمال الأمين العام للمنتدى.

ووفق بيان للمنتدى الثلاثاء، يأتي هذا التكليف في إطار حرص الامير  على مواصلة تنفيذ رسالة المنتدى الفكرية والثقافية، وتعزيز دوره في خدمة قضايا الفكر العربي والحوار والتنوير، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة.

وتتمتع جرار بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة، إذ شغلت عددا من المواقع القيادية والإدارية، وأسهمت في العديد من المبادرات والبرامج الفكرية والثقافية، الأمر الذي يعزز من قدرة المنتدى على مواصلة أداء رسالته وتحقيق أهدافه، والعمل على تعزيز حضوره ودوره الفكري والثقافي عربيًا ودوليًا، بما ينسجم مع رؤية المنتدى ورسالته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الدكتور زيد المحيسن يوثق سيرة الشيخ موسى سليمان في إصدار جديد
الدكتور زيد المحيسن يوثق سيرة الشيخ موسى سليمان في إصدار جديد
  • 2026-06-02 11:03
600 دينار تعيق تخرج طالبة وتسعى لمساندة أسرتها
600 دينار تعيق تخرج طالبة وتسعى لمساندة أسرتها
  • 2026-06-02 10:25
فنان العشائر زكريا المعاني يلتقي جمهوره الخميس في جبل النصر
فنان العشائر زكريا المعاني يلتقي جمهوره الخميس في جبل النصر
  • 2026-06-01 13:22
المجالي يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج
المجالي يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج
  • 2026-06-01 08:41
تكريم عاملين في
تكريم عاملين في "سلطة البترا" عثروا على مفقودات بقيمة 100 ألف دينار
  • 2026-05-31 18:30
البدور يكرّم الفائزين من وزارة الصحة في مسابقة التميز التمريضي والقبالة 2026
البدور يكرّم الفائزين من وزارة الصحة في مسابقة التميز التمريضي والقبالة 2026
  • 2026-05-31 15:00