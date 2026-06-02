تكليف أماني جرار للقيام بأعمال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي

خبرني - قرر الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء منتدى الفكر العربي، تكليف أماني جرار القيام بأعمال الأمين العام للمنتدى.

ووفق بيان للمنتدى الثلاثاء، يأتي هذا التكليف في إطار حرص الامير على مواصلة تنفيذ رسالة المنتدى الفكرية والثقافية، وتعزيز دوره في خدمة قضايا الفكر العربي والحوار والتنوير، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة.

وتتمتع جرار بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة، إذ شغلت عددا من المواقع القيادية والإدارية، وأسهمت في العديد من المبادرات والبرامج الفكرية والثقافية، الأمر الذي يعزز من قدرة المنتدى على مواصلة أداء رسالته وتحقيق أهدافه، والعمل على تعزيز حضوره ودوره الفكري والثقافي عربيًا ودوليًا، بما ينسجم مع رؤية المنتدى ورسالته.