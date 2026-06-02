حسان يبحث مع نقيب المهندسين عدد من الموضوعات التي تهم النقابة ومنتسبيها

خبرني - التقى رئيس الوزراء جعفر حسان الثلاثاء، نقيب المهندسين عبدالله غوشة؛ وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع ممثلي مختلف القطاعات.



وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على التشاور مع ممثلي النقابات المهنية ومختلف الجهات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في إطار التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاستراتيجية الكُبرى التي تعكف الحكومة على إنجازها في مجالات المياه والطاقة والسكك الحديدية والنقل والبنى التحتية.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، بحث عدد من الموضوعات التي تهم نقابة المهندسين ومنتسبيها.