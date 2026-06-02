02 حزيران 2026
رئيس الموساد الجديد: المهمة ضد إيران لم تنتهِ بعد

  • 02 حزيران 2026
  • 19:47
خبرني - قال رئيس جهاز الموساد الجديد، رومان غوفمان، اليوم الثلاثاء، إن "المهمة لم تنتهِ بعد"، رغم العمل الاستراتيجي الذي ألحقته إسرائيل بالمحور الإيراني و"خطة تدمير إسرائيل".

وبحسب "القناة 12" العبرية، أضاف غوفمان بعد تنصيبه ، أن "المحور الشيعي، الذي كان مصمماً على تدمير بلادنا، مُني بهزيمة نكراء"، مشيراً إلى أن ميزان القوى الإقليمي شهد تحوّلاً كبيراً لصالح إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن ما تحقق حتى الآن لا يعني انتهاء المواجهة أو التحديات الأمنية، لافتاً إلى أن جهاز الموساد سيواصل عمله لمواجهة أي تهديدات مستقبلية تستهدف أمن إسرائيل.

