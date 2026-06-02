الشامي ولين الحايك يطلقان ديو «عايش لعيونك»

خبرني - أطلق الفنان السوري الشاب الشامي بالتعاون مع الفنانة لين الحايك ديو غنائي جديد بعنوان «عايش لعيونك»، وذلك عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

وحظي العمل منذ لحظاته الأولى بتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التعاون كأول مفاجآت الشامي الفنية قبل طرح ألبومه الجديد، إذ تحمل الأغنية بصمته الكاملة من حيث الكلمات والألحان، فيما اعتُبر التعاون مع لين الحايك خطوة أولى ضمن مشروع فني مشترك قد يمتد إلى أعمال مستقبلية.

وسجلت الأغنية انتشارًا سريعًا عبر المنصات الرقمية، حيث تداولها المستخدمون على نطاق واسع، مع إشادات بالأداء المشترك بين الشامي ولين الحايك، وبالطابع الرومانسي الذي يميز العمل، والذي لامس مشاعر الجمهور بشكل لافت.

وتنوعت تعليقات المتابعين بين الإشادة بموهبة الثنائي، واعتبار الأغنية تعبيرًا صادقًا عن مشاعر يمكن للجمهور الارتباط بها، فيما أثنى آخرون على أسلوب الشامي في كتابة الكلمات وصياغة الألحان بطريقة قريبة من الإحساس العام.

وكان الشامي ولين الحايك قد مهّدا لإطلاق العمل من خلال نشر البوستر الدعائي للأغنية عبر حساباتهما على مواقع التواصل، ما أثار حالة من الترقب والحماس بين الجمهور قبل صدور الديو رسميًا.

