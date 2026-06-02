الاردن .. وزير التربية يشيد بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم طلبة المدارس

خبرني - اطلع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على أثر برنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال في تطوير الممارسات التعليمية داخل الغرف الصفية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وبدعم من البنك الدولي.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الدكتور محافظة اليوم الثلاثاء، لمدرسة رجم الشامي الغربي الجنوبية الأساسية، التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الموقر، بحضور الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين عبدالمجيد شملاوي، وخبير تعليم أول في البنك الدولي زينة دواني.

وهدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على رحلة البرنامج منذ انطلاقه استجابةً للاحتياجات الفعلية لمعلمات رياض الأطفال، وصولاً إلى أثره الملموس في بيئات التعلّم.

وكان البرنامج انطلق عام 2024، ويركز على تطوير المهارات الأساسية لرياض الأطفال، ويعتمد على التعليم القائم على الممارسات، ويتم تنفيذه وفق منهجية التعليم المدمج (عن بُعد ووجاهي)، ويتضمن 100 ساعة تدريبية، ويستهدف معلمات رياض الأطفال والمشرفين التربويين، وهو معتمد من وزارة التربية والتعليم لجميع الرتب.

وأتاحت الزيارة للمشاركين فرصة مشاهدة تطبيقات صفية حيّة قدمها معلمات استفدن من البرنامج، بما في ذلك الحلقة الصباحية والأركان التعليمية، بما يعكس ممارسات تعليمية أكثر تفاعلية تدعم تعلم الأطفال ونموهم الشمولي من خلال الاستكشاف واللعب.

وتضمنت الزيارة لقاءً مع عدد من المستفيدين من البرنامج، حيث تم عرض تجاربهم المهنية وقصص التغيير التي شهدتها ممارساتهم الصفية، إلى جانب الاطلاع على التحوّل الذي أحدثه البرنامج في البيئة التعليمية وانعكاسه على مشاركة الأطفال وتفاعلهم وتعلمهم بالإضافة إلى تواجد أولياء الأمور للحديث عن أثر هذه الممارسات على أطفالهم.

وشهد محافظة والحضور تطبيقًا عمليًا للبرنامج في غرف رياض الأطفال في المدرسة، كما تابعوا نماذج وتطبيقات عملية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والمساعد الذكي “سراج” من قبل طالبات المدرسة في العملية التعليمية، مشيدًا بأثرها في التحصيل الدراسي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار في المعلمة هو استثمار في الطفل ومستقبل التعليم، وبناء رأس المال البشري الذي يشكل أساس التنمية المستدامة.

وشارك في الزيارة، مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدلله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات المهندس منيب طاشمان، ومدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي جمعة السعود، ومدير التربية والتعليم للواء الموقر الدكتور عبدالرحمن الزبن.