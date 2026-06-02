الثلاثاء: 02 حزيران 2026
  • 02 حزيران 2026
  • 18:56
خبرني - أكّد رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، أن القطاع تعرّض لخسائر كبيرة إثر عدم التزام وزارة الزراعة بخطة توطين الحليب طويل الأمد.

وقال الحاج، في تصريحات لقناة "المملكة"، إنّ القطاع دخل في "نفق مظلم" بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.

وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.

وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها "تحمي مزارعيها"، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.

وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.

