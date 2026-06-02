جامعة العلوم والتكنولوجيا تستحضر مسيرة البناء الوطني وتحتفل بعيد الاستقلال 

خبرني – تحت رعاية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، نظّمت عمادة شؤون الطلبة، اليوم الثلاثاء، احتفالها الوطني السنوي بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، وذكرى تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وحشد من طلبة الجامعة.

وافتُتحت فعاليات الحفل بالسلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات وفقرات وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية، واستعرضت محطات مضيئة من مسيرة الدولة الأردنية وإنجازاتها منذ الاستقلال.

وأكد السالم في كلمته أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها بإجلال واعتزاز تضحيات الآباء والأجداد الذين أسسوا الدولة الأردنية الحديثة ووضعوا دعائمها الراسخة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تجسد معاني السيادة والكرامة الوطنية، وتعكس مسيرة وطنٍ استطاع رغم التحديات أن يرسخ مكانته كنموذج في الاستقرار والاعتدال والبناء.

وأضاف أن الأردن، في ظل الراية الهاشمية بقيادته جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، استطاع أن يعزز حضوره الإقليمي والدولي، ويثبت ثوابت الدولة القائمة على الاعتدال والحكمة وخدمة الإنسان، مشيدًا برؤية جلالته الإصلاحية ومساعيه المتواصلة في تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز مسارات التحديث الشامل في مختلف القطاعات.

وأشار السالم إلى أن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يمثل امتدادًا للرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في صناعة المستقبل، من خلال مبادراته المستمرة التي تركز على التأهيل والريادة والانخراط الفاعل في مسارات التنمية والتحديث، مؤكدًا أن الشباب الأردني يشكلون الثروة الحقيقية للوطن وعماد مستقبله.

وأضاف أن جامعة العلوم والتكنولوجيا تستمد من هذه الرؤية الهاشمية دافعًا لمواصلة رسالتها الأكاديمية والوطنية، من خلال إعداد الكفاءات المؤهلة وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في دعم اقتصاد المعرفة وخدمة التنمية المستدامة.

كما أشاد السالم بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مؤكدًا أن الأمن والأمان يشكلان الأساس الذي ترتكز عليه مسيرة التنمية والإنجاز في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة أن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية يشكل فرصة لتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلبة وترسيخ الوعي الوطني لديهم، إلى جانب استذكار الإنجازات التي تحققت بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأشار إلى حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلبتها وإبراز دورهم في مواصلة مسيرة البناء والتطوير، مؤكدًا أن هذه المناسبات تمثل مصدر إلهام للأجيال الشابة للمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن والمحافظة على منجزاته.

وشهد الحفل عروضًا فنية ووطنية قدمها كورال الجامعة، عبّرت عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وجسدت قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، وسط أجواء احتفالية عكست الفخر بالمنجز الوطني.

وفي ختام الاحتفال، جدد المشاركون التأكيد على مواصلة العمل والعطاء لخدمة الأردن وتعزيز مسيرته التنموية، داعين الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ قيادته الهاشمية وشعبه الوفي.