*
الثلاثاء: 02 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الناطق باسم القسام: نحن في مواجهة عدو خسيس

  • 02 حزيران 2026
  • 18:46
الناطق باسم القسام نحن في مواجهة عدو خسيس

خبرني - قال الناطق باسم القسام أبو عبيدة:

  • نحن في مواجهة عدو خسيس لا يقر بحرمات الاتفاقات وأساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير
  • فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها عدونا
  • عدونا الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا لكن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا لتشق الصعاب
  • الشهيد عز الدين الحداد قاد العمليات الدفاعية في لواء شمال غزة وكان له دور في التخطيط لـ7 أكتوبر
  • لقد بقي منا قادة منا نشؤوا في ميادين الرباط والإعداد حنكتهم التجارب وصقلتهم الحروب
  • جرائم الاغتيال وكل ما يشهده قطاع غزة من جرائم تضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاحتلال يستولي على مئات الدونمات من اراضي بيت لحم لصالح الاستيطان
الاحتلال يستولي على مئات الدونمات من اراضي بيت لحم لصالح الاستيطان
  • 2026-06-02 18:24
الشيخ صبري يحذر من قانون إسرائيلي لمنع الأذان في القدس
الشيخ صبري يحذر من قانون إسرائيلي لمنع الأذان في القدس
  • 2026-06-02 17:47
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72942 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72942 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • 2026-06-02 12:06
محافظة القدس: 7244 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال أيار
محافظة القدس: 7244 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال أيار
  • 2026-06-02 10:13
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ويعتقل 30 فلسطينيا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ويعتقل 30 فلسطينيا
  • 2026-06-02 09:55
شهيد وإصابتان بقصف مسيّرة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة
شهيد وإصابتان بقصف مسيّرة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة
  • 2026-06-02 08:28