الناطق باسم القسام: نحن في مواجهة عدو خسيس

خبرني - قال الناطق باسم القسام أبو عبيدة:
- نحن في مواجهة عدو خسيس لا يقر بحرمات الاتفاقات وأساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير
- فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها عدونا
- عدونا الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا لكن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا لتشق الصعاب
- الشهيد عز الدين الحداد قاد العمليات الدفاعية في لواء شمال غزة وكان له دور في التخطيط لـ7 أكتوبر
- لقد بقي منا قادة منا نشؤوا في ميادين الرباط والإعداد حنكتهم التجارب وصقلتهم الحروب
- جرائم الاغتيال وكل ما يشهده قطاع غزة من جرائم تضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة