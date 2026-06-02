إعدامان ومؤبّد.. الكويت تضبط 3 هاربين من السجن بعد فرارهم

خبرني - أوقف رجال الأمن في الكويت، ثلاثة نزلاء فرّوا من السجن المركزي بعد أن انتهت عملية بحث وملاحقة بضبطهم مجدداً.

وقالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء، إن المساجين الثلاثة الذين أعلنت وزارة الداخلية عن هروبهم أمس الإثنين من السجن المركزي قد تم ضبطهم في زمن قياسي.

وذكرت صحيفة "الراي" أن رجال الأمن ضبطوا الهاربين الثلاثة في منطقة "بر اللياح" قبل انقضاء 24 ساعة من هروبهم.

وتناقل مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على أنه يبين لحظة ضبط السجناء الفارين، لكن لم يتسن التحقق من صحته من مصدر رسمي.



وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أمس الاثنين عن هروب المساجين الثلاثة، وهم الكويتيان: علي مناحي السبيعي، وحسن سالم الرشيدي، بجانب أحمد محمد قاطع، غير الكويتي.

وأضافت أن وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية في شأن هروب السجناء، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بسرعة ضبطهم وتعميم بياناتهم على جميع منافذ البلاد لضمان عدم هروبهم.



وأوضحت الوزارة أن المؤسسة الأمنية أهابت "بالجميع توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع النزلاء الهاربين والإبلاغ فوراً عن أي معلومات تتعلق بهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مساعدتهم أو التستر عليهم".

ولم تتضح الأحكام التي كان يقضيها النزلاء الثلاثة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن اثنين منهم محكوم عليهما بالإعدام والثالث بالسجن المؤبد.