حقيقة ارتباط بسمة بوسيل

خبرني - أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة جمعتها بشاب مجهول، ما دفع البعض للتكهن بدخولها قصة حب جديدة عقب انفصالها عن الفنان تامر حسني.

وانتشرت الصورة بشكل كبير على منصات التواصل، وسط تعليقات وتساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع بسمة بالشخص الظاهر معها، خاصة في ظل الاهتمام المستمر بحياتها الشخصية بعد الطلاق.

وتبين لاحقًا أن الصورة المتداولة مأخوذة من كليب أغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخرًا، وأن الشاب الظاهر معها هو الموديل المشارك في العمل الغنائي، لتتضح حقيقة الأمر وأن ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أعاد عدد من المستخدمين نشر صور ومقاطع فيديو من الكليب ذاته، بعدما سبق للموديل المشارك أن شارك بعضها عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو ما ساهم في زيادة التكهنات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.



ويأتي هذا الجدل في وقت تعيش فيه بسمة بوسيل مرحلة مختلفة على المستوى الشخصي والمهني، إذ يلاحظ متابعوها حالة من الهدوء والثقة في ظهورها الأخير، إلى جانب نشاطها الفني المتزايد خلال الفترة الماضية.

ويرى كثير من الجمهور أن بسمة أصبحت أكثر تركيزًا على حياتها الخاصة ومسيرتها الفنية، بعيدًا عن الشائعات المرتبطة بعلاقاتها الشخصية، خاصة بعد تجاوزها مرحلة الانفصال عن تامر حسني.



كما حظيت إطلالاتها ومنشوراتها الأخيرة بتفاعل واسع، إذ أشاد متابعون بحالة النضج والتوازن التي تعكسها في ظهورها العام، معتبرين أن ما يلفت الأنظار حاليًا هو حضورها الفني وتحولها الإيجابي أكثر من أي أخبار تتعلق بحياتها العاطفية.

وكان اسم بسمة بوسيل قد تصدر مواقع التواصل أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، سواء بسبب ظهورها المتكرر مع تامر حسني في مناسبات عائلية، أو بسبب أعمالها الفنية الجديدة التي لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور.