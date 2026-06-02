السكري من النوع الثاني والنوبات القلبية.. الشباب يصابون بشكل متزايد بـ«أمراض كبار السن»

خبرني - تزايد حالات السكري من النوع الثاني وأمراض القلب بين الشباب يدفع أطباء وباحثين إلى دق ناقوس الخطر بشأن أنماط الحياة قليلة النشاط.

أعرب أطباء وعلماء عن قلق متزايد إزاء تأثيرات نمط الحياة الخامل (قلة الحركة)، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكبر، وذلك بالتزامن مع انعقاد «مؤتمر العضلات» يوم الثلاثاء.



ويقول الأطباء إن الأمراض المرتبطة عادة بـكبار السن أصبحت تظهر بشكل متزايد لدى فئة الشباب، وفي مقدمتها داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

لماذا يصاب الشباب بالسكري من النوع الثاني أكثر من السابق؟

يؤكد طبيب القلب فرانسوا كاري أن هذا التحول غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه "قبل نحو عشرين عامًا، لم يكن يشاهد تقريبًا أي حالات سكري من النوع الثاني لدى الأطفال"، إلا أن الوضع تغير اليوم بشكل واضح، حيث يشهد المرض ارتفاعًا في عدد الحالات الجديدة بنسبة تصل إلى 5% سنويًا لدى الفئة العمرية بين 10 و19 عامًا.

ويضيف كاري، رئيس مجموعة "من أجل فرنسا نشطة وصحية"، أن تشخيص هذا المرض لم يعد نادرًا لدى المراهقين في فرنسا، واصفًا الوضع بأنه "مأساوي".

وإلى جانب السكري، الذي لا يزال أكثر شيوعًا لدى البالغين وكبار السن، يشير مختصون إلى أن الشباب باتوا يعانون بشكل متزايد من "أمراض كبار السن".

أمراض كبار السن تغزو فئة الشباب

تتمحور هذه المخاوف حول تزايد نمط الحياة غير النشط، الذي يرفع خطر ارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، كما يساهم في زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان رئيسيان في الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويقول خبراء إن هذه العوامل مجتمعة تشكل تهديدًا متصاعدًا للصحة العامة، وقد تكون لها تداعيات خطيرة على المدى الطويل.

من جهته، حذر سيرج براون، المدير العلمي في الجمعية الفرنسية لمكافحة أمراض العضلات، من أن "الأضواء الحمراء مضاءة على عدة مستويات، ونحن نواجه جدارًا حقيقيًا"، معتبرًا أن الوضع يمثل مشكلة صحية عامة كبرى في طور التفاقم.