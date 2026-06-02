الشيخ صبري يحذر من قانون إسرائيلي لمنع الأذان في القدس

خبرني - حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، من المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها مشروع قانون "إسرائيلي" يهدف إلى شرعنة منع رفع الأذان في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وجاء هذا المشروع ضمن مقترح قدمته ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لاستهداف رفع الأذان في القدس المحتلة ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل.

وأوضح الشيخ صبري أن موضوع الأذان أثير مجددا بعد سلسلة من المحاولات المتكررة والفاشلة لمنع رفعه أو تخفيض صوته، مشيرا إلى أن المحاولة الحالية اتخذت منحى أكثر خطورة يتمثل في السعي لتمرير قانون يشرعن منع هذه الشعيرة الإسلامية.

وشدد على أن الأذان شريعة إسلامية وعبادة من العبادات الثابتة، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل فيها أو محاولة منعها، لأن ذلك يشكل انتهاكا صريحا لحرية العبادة والمعتقد.

ورفض الخطيب المقدسي "ما تروجه سلطات الاحتلال من ادعاءات بأن رفع الأذان يتسبب في التشويش والضجيج"، قائلا: "إن التشويش الحقيقي والضجيج المزعج يأتي من آلات الحرب المعتدية، من طائرات ودبابات وجرافات وقنابل"، مضيفا: "من يدعي الانزعاج من الأذان فعليه أن يرحل".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية سبق أن حاولت أكثر من مرة فرض قيود على رفع الأذان في المسجد الأقصى والمساجد داخل ما يعرف بالخط الأخضر.