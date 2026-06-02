زبدة الفول السوداني.. فوائد صحية محتملة عند تناولها باعتدال

خبرني - حذّر خبير في الكيمياء العضوية من أن إضافة كمية بسيطة من زبدة الفول السوداني إلى النظام الغذائي اليومي قد ترتبط بعدد من الفوائد الصحية، تشمل دعم صحة القلب وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة، وفق ما أوردته تقارير صحية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قال الدكتور دان غوبلر، إن تناول ملعقتين كبيرتين يوميًّا من زبدة الفول السوداني قد يسهم في تحسين الصحة العامة، مشيرًا إلى أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.

وأوضح أن زبدة الفول السوداني قد ترتبط بدعم وظائف الدماغ، وتحسين صحة القلب، والمساعدة في تقليل احتمالات الإصابة ببعض الأمراض، إلى جانب دورها المحتمل في تعزيز المناعة وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وأضاف أن بعض الدراسات تشير إلى أن تناولها مع الكربوهيدرات قد يساعد في تقليل ارتفاع سكر الدم، كما أنها لا تتطلب أنواعًا "فاخرة" للحصول على فوائدها، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن الدهون الموجودة فيها ليست ضارة عند تناولها باعتدال.

وبحسب توصياته، فإن الكمية المناسبة للاستفادة من فوائدها تتراوح بين ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين يوميًّا، ضمن نظام غذائي متوازن.

ورغم هذه التصريحات، يشير مختصون إلى أن الفوائد الصحية لأي غذاء تعتمد على نمط التغذية العام وكميات الاستهلاك، وأن زبدة الفول السوداني تظل غذاءً عالي السعرات يجب تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.

وتبقى هذه الادعاءات جزءًا من نقاش علمي مستمر حول دور الأغذية النباتية في الوقاية من الأمراض، في وقت تؤكد فيه الأبحاث أهمية التنوع الغذائي لتحقيق أفضل النتائج الصحية.