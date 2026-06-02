بيروت: ترمب هو الضامن لعدم قصف الضاحية

خبرني - وصفت مصادر في القصر الجمهوري في لبنان لقناة "الجديد"، ما حصل أمس بالتوصل إلى تفاهم حول وقف الهجمات على بيروت بأنه "خطوة مهمة" أدت إلى خلق فرصة أكبر لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأشادت المصادر بجميع الأطراف التي ساهمت في هذه الخطوة، مبينة أن الوفد اللبناني خلال الجلسة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والتي ستعقد اليوم، سيبني على ما تحقق أمس.

وأكدت أن "الصفقة التي تم التوصل إليها ستكون منطلقا لتقديم الوفد طرحه الكامل لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي يعتبر مدخلاً لحل باقي القضايا، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار".

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس جوزيف عون، بعد أن تبلغ الرسالة الأمريكية، تواصل مع جميع أركان الدولة الدستوريين، مؤكدة أن أي تواصل بين رئاسة الجمهورية والأطراف اللبنانية يكون بشكل مباشر.

وردا على سؤال حول وجود ضمانات بعدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت المصادر: "يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الضامن".

وأوضحت المصادر أن كل الظروف الميدانية والسياسية التي فرضت "صفقة الأمس" تسهل بشكل أكبر التوجه نحو وقف شامل لإطلاق النار خلال مفاوضات اليوم والغد.

وحول إمكانية التوصل إلى "إعلان نوايا" بعد جولة المفاوضات الجديدة، قالت المصادر إنه "حتى اللحظة من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى ذلك، لكن الوفد اللبناني جاهز لمناقشة أي مسودة".