صحفية أمريكية تؤكد عثورها على أدلة تثبت أن زوجة الرئيس الفرنسي هي رجل

خبرني - قالت الصحفية الأمريكية والمدونة التي يتابعها مليون شخص كانديس أوينز إنها عثرت على أدلة تثبت أن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريجيت هي رجل.

وقالت أوينز "اكتمل التحقيق الآن.. ولا شك أن بريجيت ماكرون رجل. ليس من أسلوبي نشر نظريات المؤامرة السخيفة. لقد بحثت في هذا الأمر، وأقول: إنه معلم إيمانويل".

وأضافت: "الأمر المثير للدهشة هو أن بريجيت لم ترفع دعوى قضائية ضدي لأنني وصفتها بالرجل. كلا، بل رفعت دعوى قضائية ضدي لأنني قلت إنها سرقت وثائق أختها أو أخيها. وليس لأني وصفتها بالرجل. هذا جنون محض.

وأوينز هي شخصية محافظة في الولايات المتحدة ومقدمة بودكاست شهير يتابعه أكثر من 6 ملايين مشترك على قناتها على يوتيوب. ومنذ مارس 2024، قالت مرارا أن بريجيت ماكرون ولدت ذكرا سابقا.

ورفع الزوجين ماكرون دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد المدونة المحافظة كانداس أوينز، التي قدمت ادعاءات حول كون بريجيت متحولة جنسيا.

ويخطط محامي الزوجين في الولايات المتحدة لتقديم أدلة وصور "علمية" تثبت أن بريجيت ليست متحولة جنسيا.